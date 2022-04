Salute, Elisir su Rai 3: asma e invecchiamento della pelle

25 aprile 2022 a

Oggi in televisione, lunedì 25 aprile, su Rai 3, dalle ore 10.30, la puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. La trasmissione inizierà parlando dell’asma, una malattia respiratoria che colpisce i bronchi e provoca la cosìddetta “fame d’aria”. In studio Giorgio Walter Canonica, responsabile del centro di medicina personalizzata Asma e Allergologia presso l’Humanitas di Milano. Nello spazio dedicato alla nutrizione, gli alimenti da preferire in caso di stipsi. Risponderà alle domande la professoressa Silvia Migliaccio, endocrinologa nutrizionista presso l’Università del Foro Italico di Roma. Nel “mi dica dottore”, utili consigli su cosa fare quando la pelle invecchia, con la dottoressa Marcella Ribuffo, dermatologa presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma. Infine, lo spazio “essere e benessere” sarà dedicato ai cosiddetti batteri buoni. Perché sono fondamentali per la nostra salute? In questo caso a rispondere sarà Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, divenuto un volto televisivo molto conosciuto per la pandemia da Covid 19.

