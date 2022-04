L'Eredità, oggi 24 aprile Gabriele ancora campione. Alla ghigliottina sbaglia brigadiere

24 aprile 2022 a

Ultimo appuntamento della settimana con L'Eredità oggi, domenica 24 aprile. Come di consueto, il quiz game condotto da Flavio Insinna non si prende pause e va in onda anche di domenica su Rai 1 prima del telegiornale delle 20.

Al triello sono arrivati gli ultimi tre campioni: Claudia, Giuseppe e Gabriele. Il primo a fare un passo verso la ghigliottina è stato Gabriele, forte dei suoi 100mila euro: dopo aver risposto correttamente su cosa viene utilizzato l'indice Lim, il giovane ingegnere si è trovato davanti una domanda su un'espressione che deriverebbe da un antidoto descritto da Plinio nella Naturalis Historia. Gabriele ha risposto Cum Grand Salis, che si è rivelata l'espressione vincente e che lo ha spedito direttamente alla fase finale del gioco.

Alla ghigliottina quindi Gabriele è arrivato con 100mila euro. Dopo l'esordio di ieri, dove ha perso per la parola ferrovia dopo aver scritto via, Gabriele oggi ha dovuto legare le seguenti parole: Ghisoni, Cacciapuoti, Gargiulo, Zagaria e Linda. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 12.500 euro scrivendo famiglia. La parola vincente era brigadiere.

