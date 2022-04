Clizia Incorvaia non può più allattare il figlio, polemiche dopo il post su Instagram: "Non ho tolto il seno al bimbo"

24 aprile 2022 a

a

a

Clizia Incorvaia non può più allattare il figlio: l'ex gieffina, madre di due bambini, ha annunciato con un post su Instagram la notizia. "Ti ho allattato finché ho avuto il latte … devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte,sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse etc non è facile ). Il mio corpo si è fermato quando la mia mente era ormai stanca, però scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete SERENE e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete esser. Voi sapete come essere le MIGLIORI MAMME".

Se da un lato sono arrivati molti commenti di affetto e solidarietà, dall'altro c'è anche chi non ha perso tempo per attaccare la compagna di Paolo Ciavarro, padre del piccolo venuto al mondo il 19 febbraio. "Eh bella mia, facile così...volete i figli ma volete continuare a fare la bella vita, non è così che funziona. Purtroppo un neonato implica un mare di sacrifici e a volte la mamma non esiste più come donna per un bel po' di tempo - ha commentato una donna al post - non è una bella sensazione, si piange, ci si dispera, ma dipende da quanto puoi annullarti per lui per poi vedere che capolavoro hai cresciuto, con lacrime e fatica. Io la sto vivendo così, non ho la presunzione di dire che sia giusto, lo è per me. Però tu la fai semplice mia cara".

Al commento è arrivata prontamente la risposta della Incorvaia. "Io non ho tolto il seno al piccolo, ma il latte è finito e lui piangeva poiché non riusciva più ad attaccarsi e saziarsi bene. Nina l'ho allattata solo con il latte materno sino al settimo mese. Ma non avrò nessuna medaglia al merito ne la pretendo, ciò significa che sei lo steso una buona madre. E la bella vita non c'entra nulla con ciò che ho scritto. Ps: l'ignoranza è la più brutta delle bestie".

