Claudio Bisio e Sandra Bonzi, come si sono conosciuti: lei ha vomitato in macchina, lui si è inginocchiato. Il matrimonio lungo trent'anni

24 aprile 2022 a

a

a

Intervista di coppia a Che tempo che fa per Claudio Bisio e Sandra Bonzi, la coppia che festeggia trent'anni di matrimonio. I due saranno ospiti del programma condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 3 dalle 20, e si racconteranno proprio nei giorni in cui esce nelle librerie il primo libro di Sandra Bonzi, un giallo tutto da scoprire.

Claudio Baglioni, le dodici note "sono l'alfabeto più universale dei linguaggi"

Ma come si sono conosciuti? Claudio Bisio e Sandra Bonzi l'hanno raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, un incontro strano e un amore sbocciato definitivamente quando la donna ha lasciato un ricordo non proprio felice all'interno dell'auto del comico e attore milanese. "Era il 1992, a Boario, a un festival cinematografico - ha detto Bisio - L’ho riaccompagnata a casa a Milano e ho scoperto che aveva una doppia vita: di giorno era una pierre rigorosa e impeccabile, la più brava che avessi mai incontrato; ma di notte si trasformava: animava un locale con un gruppo di amiche, a furia di canti e balli. Pensi che si facevano chiamare “La polpa pronta”. Poi vabbè, la sera che mi ha vomitato in macchina mi ha conquistato definitivamente". La Bonzi, invece, ha spiegato: "Lui mi ha conquistata con un gesto che voglio raccontare qui per la prima volta. Dunque, “galeotti” Gino e Michele ci siamo conosciuti a Boario. La sera stessa, a tavola, lui ha fatto una battuta che mi è piaciuta poco e allora io mi sono chiusa a riccio. Lui se n’è accorto e ha provato più volte a chiedermi che cosa fosse successo. Io muta: venivo da Bolzano, avevo ricevuto un’educazione rigida, sapevo come tenere le distanze. Allora è successo che Claudio all’improvviso, davanti a tutti, si è inginocchiato ai miei piedi dicendo: Se tu non mi parli, io da qui non mi muovo”.

Duello tra Giletti e Orsini a Non è l'Arena

Nove giorni e mezzo, questo il titolo del romanzo, uscirà in tutte le librerie il 28 aprile. Si tratta di una commedia nera che vede in Elena, una giornalista, la protagonista. Lei prova a tenere insieme i pezzi dei corpi, il lavoro che cambia e una famiglia insidiata dal tempo e dall'erosione dell'abitudine. "Nel romanzo ho messo molte passioni comuni, quelle con cui abbiamo costruito il nostro legame. La lettura, tanto per iniziare, perché tutti e due amiamo i gialli, da Manzini a Biondillo. Ma poi anche l’ironia, con le figure delle vecchiette terribili che provano a risolvere il mistero in cui è coinvolta Elena Donati, a cominciare da Margherita, la mamma della protagonista", ha detto l'autrice sempre al Corriere.

Video su questo argomento Verstappen vince a Imola. Incidente per Leclerc che chiude sesto. Fuori Sainz | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.