Claudio Baglioni, chi è il cantante. L'ex moglie, la compagna e il figlio Giovanni: a lui è dedicata Avrai. Cosa sono le dodici note

Sarà uno dei tanti ospiti della puntata odierna, domenica 24 aprile, di Che tempo che fa, dove presenterà Dodici note - Tutti su!, una serie di concerti nei quali dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi, alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona. Stiamo parlando di Claudio Baglioni, uno dei più grandi cantautori della musica italiana, che stasera verrà intervistato da Fabio Fazio su Rai 3 a partire dalle ore 20.

Le dodici note, per Baglioni, sono "Sono l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità, la musica". Baglioni, il cui nome completo è Claudio Enrico Paolo, è nato a Roma il 16 maggio 1951. Conosciuto anche all'estero, la popolarità maggiore tra i paesi fuori dall'Italia l'ha raggiunta in Spagna, avendo pubblicato buona parte della sua discografia in lingua spagnola per il mercato iberico e sudamericano. Ha vinto due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Award, un Premio Lunezia e sei Telegatti; inoltre al Festival di Sanremo 1985 il brano Questo piccolo grande amore venne eletto "Canzone del secolo". Ma il successo sul palco dell'Ariston non è mai arrivato. Così, di recente, lo ha condotto per due edizioni, nel 2018 e nel 2019. I numeri collezionati nell'arco della sua carriera, comunque, sono di primissimo livello: ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l'album La vita è adesso del 1985 è rimasto al primo posto nella Superclassifica italiana di TV Sorrisi e Canzoni per 27 settimane consecutive, divenendo con oltre 4 milioni di copie l'album più venduto in Italia.

Lato vita privata, è stato sposato con Paola Massari fino al 2008, quando ha comunicato ufficialmente il divorzio. Dal matrimonio è nato Giovanni nel 1982, al quale Baglioni ha dedicato la canzone Avrai, registrata in soli due giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Nel 1987 incontrò per la prima volta Rossella Barattolo; ai tempi, il cantautore era ancora sposato con la Massari e quindi il loro rapporto inizialmente fu esclusivamente lavorativo. Nel 1994 arriva la convivenza, ma solo nel 2008 la storia viene resa pubblica, ovvero l'anno del divorzio ufficiale con la Massari.

