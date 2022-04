Francesca Fagnani, chi è la fidanzata di Enrico Mentana. La giornalista è conduttrice di Belve: i no di Buffon e di Elettra Lamborghini

24 aprile 2022 a

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, il programma in onda in seconda serata il venerdì su Rai 2, è tra gli ospiti della puntata odierna di Da noi a ruota libera. La sua trasmissione ha ottenuto tantissimo successo, e le sue interviste hanno iniziato a fare il giro del web.

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1978. Entra in Rai nel 2001, nella sede distaccata di New York, mentre quando torna in Italia esordisce ad Annozero e Ballarò. La sua prima trasmissione da sola, però, è Il prezzo, in cui intervista giovani che stanno scontando una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove e poi, dal 2021, su Rai 2. Nello stesso anno ha anche condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Proprio a Belve ha intervistato quest'anno molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e della televisione, ma ce ne sono stati anche altri che hanno rifiutato: tra questi, Elettra Lamborghini e Gianluigi Buffon.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2013 è la compagna di Enrico Mentana. Tra i due ci sono circa 20 anni di differenza, ma il loro legame è molto forte. Francesca, tra l'altro, ha anche un bel rapporto con i figli del compagno, avuti con Michela Rocco di Torrepadula. I due non hanno figli insieme e non è noto sapere come si sono conosciuti, anche se tutto lascia intendere per un rapporto nato nel mondo del lavoro. La loro vita, comunque, è molto riservata.

