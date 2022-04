Stasera in tv 24 aprile a Non è l'Arena duello tra Giletti e Orsini

24 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 24 aprile, su La7 una puntata di Non è l'Arena che si annuncia pirotecnica. Non mancheranno le polemiche visto che nel programma è stata annunciata la partecipazione del professor Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss, che sul conflitto tra l'Ucraina e la Russia ha una posizione molto diversa da quella di Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, che è stato più volte sul territorio dell'Ucraina, duramente colpito dall'esercito di Vladimir Putin.

La guerra di propaganda tra Russia e Ucraina a Zona Bianca

Orsini sarà protagonista di un faccia a faccia proprio con il padrone di casa dopo l'ondata di polemiche che l'ha visto coinvolto per le sue posizioni ritenute controverse sul conflitto. A sessanta giorni dall'inizio della guerra, com'è cambiato lo scenario del conflitto che si sta combattendo sul territorio dell'Ucraina? Ma durante Non è l'Arena si parlerà anche dei riflessi della guerra e delle sanzioni sull'economia italiana ed europea. Le ipotesi di embargo del gas si fanno avanti ma quanto è realistica una possibilità del genere? Il professor Orsini sarà incalzato da Giletti ed è facile immaginare che non mancheranno le polemiche, come è accaduto in tutti programmi a cui ha partecipato il docente della Luiss.

Focus sulla guerra e sul Covid, ma interviste anche a Baglioni e Bisio: gli ospiti di Fabio Fazio

Nel corso della puntata di Non è l'Arena di questa sera, domenica 24 aprile, sono previsti anche collegamenti in diretta con alcune zone del fronte di guerra. Non mancheranno le news sul conflitto e gli approfondimenti. A Non è l'Arena non parteciperà ovviamente soltanto Alessandro Orsini, ma anche numerosi altri dosi ospiti, tra cui Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris. Intanto in Ucraina si continua a combattere. Putin vuole conquistare tutto il Donbass, ma il popolo ucraino non ha alcuna intenzione di cedere e continua a combattere nonostante le gravi perdite dal punto di vista umano: sono migliaia i morti causati in sessanta giorni dal conflitto.

Elena Sofia Ricci diventa Rita Levi Montalcini: il film su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.