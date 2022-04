Stasera in tv 24 aprile Zona Bianca su Rete 4. Le anticipazioni e gli ospiti

24 aprile 2022 a

Stasera in tv, domenica 24 aprile, su Rete 4 nuovo appuntamento con Zona Bianca, programma di approfondimento e attualità su cronaca, economia, politica e costume. Zona Bianca è prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi. Va in onda in prima serata la domenica sul canale Mediaset a partire dalle 21.20 circa. Anche stasera focus sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La guerra in due mesi ha causato migliaia e migliaia di morti, milioni di profughi e la distruzione di importanti città del Paese amministrato dal presidente Zelensky. Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di fermare il suo esercito, ma l'Ucraina è disposta a qualsiasi sacrificio per difendere la propria libertà. Stasera a Zona Bianca tra i temi che verranno affrontati si discuterà delle opposte narrazioni del conflitto da parte dei due Stati che oltre a combattersi dal punto di vista militare si affrontano anche sul fronte della propaganda, anche a colpi di notizie difficili da verificare. Ad affrontare il tema sarà il generale Claudio Graziano.

La produzione spiega che “anche questa volta, il conflitto russo ucraino sarà al centro del dibattito, con tutte le novità dai fronti più caldi raccontate in diretta dagli inviati nella zona del Donbass. Le opposte narrazioni del conflitto e la conseguente propaganda di guerra da parte dei due Stati in conflitto saranno analizzate, nel corso della puntata, con ospiti italiani, russi e ucraini".

Ma si parlerà anche delle polemiche che sono nate all'interno dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) alla vigilia della festività del 25 Aprile. Tra gli ospiti della serata di questa sera, domenica 24 aprile, oltre al generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea, Giuseppe Brindisi intervisterà in diretta Maria Zakharova, che ricopre il ruolo di portavoce del ministero degli Esteri della Russia. Saranno presenti anche altri ospiti che non sono stati annunciati.

