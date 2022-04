Greta Scarano, chi è il fidanzato Sydney Sibilia. Ora il matrimonio: quando si sposano. L'attrice al cinema con un nuovo film

24 aprile 2022 a

L'attrice Greta Scarano, assieme al collega Salvatore Esposito, sarà ospite della puntata di oggi, 24 aprile, di Domenica In. I due verranno intervistati da Mara Venier nel programma che va in onda su Rai 1 alle 14, e parleranno del loro nuovo film La cena perfetta, diretto da Davide Minnella, in uscita nelle sale cinematografiche martedì 26 aprile.

Romana, 35 anni, dopo aver studiato canto e musica si è dedicata alla recitazione, iniziando addirittura in Alabama (Stati Uniti). Dopo aver recitato in teatro, è approdata in televisione con Un posto al sole. L’anno che segna la svolta è il 2008, quando è stata scelta per il ruolo di Angelina (moglie di Scrocchiazeppi) nella serie Romanzo criminale. Al cinema ha recitato in film importanti come Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, Suburra di Stefano Sollima, Smetto quando voglio Masterclass e Smetto quando voglio Ad honorem, entrambi di Sydney Sibilia. In tv Greta ha recitato in produzioni come: Ris Delitti Imperfetti, Don Matteo, Distretto di Polizia, I liceali, Squadra Antimafia e Liberi sognatori La scorta di Borsellino. Nel 2020, la Scarano è stata scelta per interpretare Ilary Blasi nella serie tv dedicata a Francesco Totti, Speravo de morì prima.

Relativamente alla sua vita privata, Greta Scarano ha avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set. Quando la loro storia d’amore è finita, Greta si è innamorata del regista Sydney Sibilia. Sydney che è diventato il suo compagno di vita. Si sono conosciuti sul set "e la scintilla della passione è scoccata molto tempo dopo, in un incontro voluto dal caso" ha detto. Il padre, Paolo Scarano, è un medico e le ha trasmesso la passione per i viaggi e per la musica (è un bravissimo chitarrista). E' stato lui a supportarla nella recitazione, facendola partecipare con sua sorella Glenda a un corso propedeutico alle arti (Glenda Scarano è diventata sceneggiatrice). La bella attrice, secondo quanto riportava DiPiù a ottobre 2021, sarebbe pronta a convolare a nozze e avrebbe già presentato le pubblicazioni. Il nome dei due comparirebbe nel registro del Comune di Roma. Il matrimonio, dunque, dovrebbe essere imminente. Per la legge italiana, una volta affissa la pubblicazione nella Casa Comunale scelta, si ha tempo 180 giorni per sposarsi.

