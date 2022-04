Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, perché si sono lasciati: la relazione è finita nel 2019. Chi è l'attore e comico toscano: lo spettacolo Up&Down

24 aprile 2022 a

Sarà tra gli ospiti di Domenica In nella puntata di oggi, 24 aprile, Paolo Ruffini. L'attore e comico toscano sarà nello studio di Mara Venier con alcuni attori del suo spettacolo teatrale Up&Down. Cinque attori affetti da Sindrome di Down e da Sindrome dello Spettro autistico raccontano una avvincente avventura professionale che li ha coinvolti in compagnia di volti noti del mondo del cinema, tra cui appunto Ruffini.

Il livornese, classe 1978, ha debuttato nel mondo del cinema in Ovosodo di Paolo Virzì. Da lì l’inizio di una carriera molto attiva tra cinema, teatro, televisione ed editoria. Inoltre, di recente ha annunciato di aver terminato il suo nuovo docufilm, Perdutamente, che affronta la malattia di Alzheimer, ma che soprattutto parla d’amore.

Lato vita privata, è stato sposato dal 2007 al 2013 con l'attrice Claudia Campolongo, mentre dal 2015 al 2019 è stato legato a Diana Del Bufalo. La relazione tra i due però è finita in maniera burrascosa. A Verissimo, l'attrice aveva detto: “Io sto da Dio perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”. La Del Bufalo aveva annunciato la fine della relazione su Instagram: "Con il rischio di sembrare patetica comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me".

