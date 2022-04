Tommaso Paradiso, alla soglia dei quarant'anni arriva il primo film. Chi è il cantante: il tifo per la Lazio, la fidanzata e l'amicizia con Alessandro Borghi

24 aprile 2022 a

Anche Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti, sarà tra gli ospiti della puntata odierna - 24 aprile - di Domenica In. Il cantante, impegnato adesso nella carriera da solista, interverrà per presentare il suo primo film da regista dal titolo “Sulle nuvole”. Con lui, in studio, anche gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi.

Arrivato alla soglia dei quarant'anni, Tommaso Paradiso è pronto a girare lo stivale in tour. "Traguardo o condanna? Me lo chiedo sempre, anche se tecnicamente ne farò trentanove a giugno, quindi ancora c’è un po’ di tempo - ha detto recentemente a Repubblica - Ma ormai dico a tutti che ne ho quaranta, mi voglio abituare all’idea, sto facendo un allenamento mentale. Spero, grazie alla musica, di riuscire a mantenere un’età biologica minore”. Il Tommy Summer Tour partirà il 10 luglio da Brescia, ma di recente si è esibito anche in alcuni palazzetti e in uno di questi concerti ha scherzato con uno spettatore. Paradiso, infatti, è grande tifoso della Lazio, e in prima fila c'era un suo fan con la felpa della Roma. "Certo, potresti toglierla, tutto il concerto con questo giallorosso davanti agli occhi...", ha detto scherzando Paradiso. Il 26, 27 e 28 aprile sarà nelle sale il suo primo film, Sulle nuvole.

Lato vita privata, Paradiso è fidanzato con l'imprenditrice romana Carolina Sansone, classe ’92. I due stanno insieme dal 2017 e la ragazza è apparsa anche in dei videoclip del cantautore. Tommaso Paradiso è anche molto amico con l'attore romano Alessandro Borghi, che a Rtl 102.5 aveva detto: "Frequento molto Milano, il mio amore milanese è Salmo, il mio amore romano è Tommaso Paradiso. Ne conosco anche altri a cui voglio molto bene”.

