Da noi a ruota libera oggi domenica 24 aprile su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

Da Noi... a Ruota Libera, torna in onda oggi, domenica 24 aprile, dalle 17.20 su Rai 1, subito dopo Domenica In. Come sempre ospiti d'eccezione che si confesseranno con Francesca Fialdini che conduce il programma della principale rete della televisione di Stato. Oggi in studio Valeria Bruni Tedeschi e la giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Ma parteciperanno alla puntata anche Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, nel cast de “Il Paradiso delle Signore” e il protagonista e regista della serie “Bangla” Phaim Bhuiyan. Come sempre storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all'insegna del buonumore e della riflessione. Francesca Fialdini racconta le storie di persone famose o comuni, caratterizzate dall'amore e dalla positività. La regia è curata da Elisabetta Pierelli.

