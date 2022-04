Kilimangiaro, oggi domenica 24 aprile l'ultima puntata su Rai 3. Le anticipazioni

24 aprile 2022 a

a

a

Oggi in tv, domenica 24 aprile, alle ore 17.15 su Rai 3 l'ltimo appuntamento della stagione per Kilimangiaro. Camila Raznovich, in compagnia dei suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del Viaggio, protagonisti i luoghi più belli - e spesso sconosciuti - del pianeta. Con Mario Tozzi grande attenzione viene come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e ambientali. Tra gli ospiti di questa domenica la biologa marina Maria Sole Bianco, con i suoi racconti di mare, il botanico Stefano Mancuso e Cecilia Alemani, direttrice artistica del settore Arti Visive della Biennale di Venezia. E ancora, numerosi documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo. Con la puntata di oggi si chiude la stagione.

