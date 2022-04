Che Tempo Che Fa, stasera domenica 24 aprile su Rai 3. Anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio

24 aprile 2022 a

Stasera in tv, domenica 24 aprile, su Rai 3, classico appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di analisi e approfondimento condotto da Fabio Fazio grazie alla collaborazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Come al solito puntata in diretta con la presenza di intellettuali, giornalisti e inviati. La puntata sarà prevalentemente dedicata al conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina. Tra gli ospiti della puntata, il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba; alla vigilia della Festa della Liberazione, Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Roberto Saviano; l’economista Tito Boeri; il virologo Roberto Burioni, quest'ultimo ovviamente farà il punto sulla pandemia. In esclusiva saranno presenti in studio anche Claudio Baglioni, Sandra Bonzi e Claudio Bisio.

