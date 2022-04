Mezz'ora in più e Mezz'ora in più il mondo che verrà, oggi domenica 24 aprile su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

24 aprile 2022 a

Mezz'ora in più e Mezz'ora in più il mondo che verrà, oggi domenica 24 aprile su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella porranno al centro del programma la guerra in Ucraina, la marcia per la Pace Perugia Assisi e l'anniversario della Liberazione, le elezioni presidenziali francesi. Sono questi i temi al centro della puntata di oggi. Gli ospiti saranno l'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco; il vicesindaco di Mariupol, Sergey Orlov; il medico chirurgo della Ong Soleterre, Roberto Brambilla; Pier Luigi Bersani, il filosofo e saggista Bernard-Henry Lévy; lo storico Marc Lazar; il giornalista Alan Friedman e la corrispondente Rai da Parigi, Giovanna Botteri.

