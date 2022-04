Linea Verde domenica 24 aprile, alla scoperta della Toscana: la bellezza della Valdorcia

24 aprile 2022 a

a

a

La splendida Toscana. In particolare la Valdorcia, spettacolare territorio in provincia di Siena, una zona considerata tra le più belle del nostro Paese. Oggi in tv, domenica 24 aprile, su Rai 1 alle 12.20, l’appuntamento con Linea Verde è proprio in Toscana, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese ripercorreranno la storia di terre quasi dimenticate e poi piacevolmente riscoperte. Dalle campagne di Montalcino, abbandonate negli anni del dopoguerra, ai borghi lasciati in balia del tempo e della solitudine, per poi diventare vere e proprie mete turistiche di eccellenza.

Il colpo di Mara Venier, super ospite a Domenica In

Beppe e Peppone, attraversando decenni di storia, racconteranno chi, e come, ha deciso di investire nel territorio, nei suoi prodotti, nella sua storia. La rinascita di Montalcino sarà ripercorsa attraverso l’invenzione della vinificazione in purezza, quella del sangiovese. Il ricordo della distruzione di Corsignano sarà l’occasione per mostrare i fasti di Pienza, la città rinascimentale ideale.

Don Matteo, Terence Hill voleva continuare: potrebbe tornare in futuro

E poi ci sono le piccole grandi storie di chi, con grandi sacrifici, ha deciso di ristrutturare un intero borgo con un gruppo di amici per amore di una terra scoperta per caso, e di chi è stato costretto dalla vita a rimettersi in gioco. Come Rossella, diplomata in lingue che ora lavora la lana degli Alpaca che il marito alleva. Il tutto con uno sguardo ai prodotti tipici di una terra che fa della semplicità il suo punto di forza. Prodotti di una regione che come ogni sua zolla di terra, ogni suo muro in pietra, ogni suo filare di vigna, appare ormai immortale. La puntata di Linea Verde sarà l'occasione per conoscere meglio la sua Valdorcia e chi ci vive, rendendola una terra da sogno. Le campagne, i casolari, i prodotti tipici, i monumenti storici, i paesaggi da sogno, sono vere e proprie cartoline di un'area in cui la qualità della vita è davvero eccellente.

Video su questo argomento Ilary Blasi, gaffe a L'Isola dei Famosi: "Devi lasciare la patata" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.