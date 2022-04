Amici, le anticipazioni della puntata questa sera sabato 23 aprile in tv su Canale 5. Chi è l'eliminato

23 aprile 2022 a

Sesto appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi questa sera, sabato 23 aprile, in prima serata su Canale 5. Musica, danza, divertimento, prove ed eliminazioni. Gli alunni della scuola più famosa del piccolo schermo si contendono il premio finale a suon di esibizioni. A giudicare le loro performance la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Gli allievi della scuola sono divisi in tre squadre, ognuna composta da due coach: Raimondo Todaro-Lorella Cuccarini, Rudi Zerbi-Alessandra Celentano, Veronica Peparini-Anna Pettinelli. Come si legge sul profilo Twitter di Amici News, nella prima manche della puntata si sfidano le squadre Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano: Alex vince contro Lda, Michele contro Nunzio. Il guanto di sfida Sissi-Alex contro Luigi-Lda viene vinto dai primi due, con Luigi, Michele e Lda che finiscono al ballottaggio. La seconda manche invece vede la sfida tra Luigi e Alex, vinta dal primo, e tra Michele e Serena-Nunzio, vinta da Michele. Al ballottaggio, quini, Nunzio, Serena e Alex. Nella terza manche entrano in campo Cuccarini-Pettinellli, che affrontano Zerbi-Celentano: la prima sfida è un guanto tra Michele e Dario, vinto da Michele. Michele perde però la sfida con Albe e Dario, mentre Luigi vince contro Dario e quest'ultimo finisce al ballottaggio. Ad uscire dalla scuola è Nunzio.

Al contrario delle altre puntate, questa sera non ci saranno ospiti in studio: ad esibirsi saranno i The Kolors, con il loro frontman Stash che è anche uno dei giudici della trasmissione. Per l'intermezzo comico, come sempre, spazio a Nino Frassica.

