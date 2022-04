Carola Puddu, chi è: l'interesse per Luigi, le esperienze a Parigi e Toronto ed Amici raccontato dalla nonna. L'infortunio e i momenti difficili

23 aprile 2022 a

a

a

Nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo oggi, sabato 23 aprile, su Canale 5. Alle 16,30 torna il programma condotto da Silvia Toffanin, vero e proprio salotto pomeridiano del weekend di Mediaset. In studio, tra gli ospiti, ci sarà anche Carola Puddu, che si racconterà dopo l'esperienza ad Amici, finita sabato scorso.

"Ultimamente vi ho costretto spesso a vedermi nuda e mi spiace", Andrea Delogu sempre più sexy. L'amore per un giovane modello

Nata a Cagliari venti anni fa, Carola si è appassionata alla danza a 4 anni, dopo aver visto il musical dei record di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris. A nove anni supera l'esame di ammissione all'Accademia dell'Opera di Parigi, dove si diploma nel 2019. L'anno prima, invece, aveva dovuto fare i conti con la sfortuna, visto che un brutto infortunio al ginocchio l'aveva costretta a smettere di ballare per diversi mesi. "Sei mesi fa ho scoperto che avevo un brutto infortunio al ginocchio, e che dovevo smettere di ballare per un po'. Avevo già dolore al ginocchio da molto tempo, ma ho sottovalutato il dolore e non ho mai smesso di ballare. Così sono tornata nella mia città natale per la guarigione. Sono stata circondata dalla mia famiglia, dai miei amici, dal mio allenatore e dai medici, che mi hanno ridato forza fisica e mentale. Se non fosse stato per tutte queste persone che mi sono state vicine, probabilmente oggi non sarei in grado di ballare", aveva scritto Carola su Instagram a febbraio del 2019. Successivamente si era spostata in Canada, a Toronto, dopo aver vinto una borsa di studio. Solo il Covid l'ha fatta rientrare in Sardegna, e da lì ha deciso di iscriversi ad Amici, programma che ha sempre seguito grazie ai racconti della nonna.

Video su questo argomento Ilary Blasi, gaffe a L'Isola dei Famosi: "Devi lasciare la patata" | Video

Carola ad Amici ha vissuto molti momenti difficili, che, dopo i primi mesi di successi nella scuola, l'avevano destabilizzata, influenzando il suo percorso: "Una mia fragilità è quella di avere sempre tutto sotto controllo. È una cosa su cui sto lavorando", aveva detto la ballerina. "Oltre a essere stata ferma per tre settimane, ho avuto la sciatica, e ci sono state le gare di improvvisazione. Sono uscite tante persone che in casetta mettevano energia positiva, sono cambiati i nostri rapporti e le dinamiche", aveva raccontato nel corso di una puntata del daytime del programma. Una delle cause del periodo buio di Carola è stato il rapporto con il cantante Luigi Strangis, per il quale provava un forte interesse. "C'è sempre stata tanta incoerenza nell'andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere, senza farmi destabilizzare da tutto quello che accadeva. Invece, facendo così, mi sono incartata nei miei schemi e ho rovinato il nostro rapporto", aveva detto la ballerina nel corso del programma, ammettendo di essersi innamorata di lui, pur senza mai averlo confessato. "Era un sentimento che non era reciproco, e quando l'ho realizzato penso di essere arrivata a un punto di esaurimento. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo tanto bene, a prescindere". In un confronto prima dell'eliminazione Carola aveva detto: "Ti voglio tanto bene Luigi. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quello che è successo. Ti ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato, perché mai mi sarei immaginata di potermi innamorare o comunque attaccarmi, perché l'innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Sei bello".

Rita Rusic: "Mi piace il sesso, ho gusti forti e ne sono attratta fin da bambina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.