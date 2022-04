Linea Verde Link, le anticipazioni della puntata di oggi sabato 23 aprile, in tv su Rai 1. Tappa in Lombardia

23 aprile 2022 a

Consueto appuntamento del mezzogiorno del sabato con Linea Verde Link, il nuovo programma di Rai 1 in onda prima di Linea Verde Life. Condotta da Fabio Gallo e Greta Mauro, la trasmissione ha come obiettivo quello di cercare sostenibilità e innovazione, le due parole chiave. I due conduttori accompagnano il telespettatore fra le province e le campagne italiane alla scoperta di tutto quello che di green, bio e smart trova spazio e intuizione lungo il nostro Paese. Metropoli e piccoli comuni saranno i protagonisti di questo viaggio attraverso un nuovo modo di vivere e di concepire gli spazi e le scelte, sempre nel rispetto dell'ambiente e del futuro collettivo.

Oggi, sabato 23 aprile, Linea Verde Link fa tappa in Lombardia. La sostenibilità passa attraverso le nostre azioni quotidiane e le grandi scelte del futuro: in questa puntata, Fabio Gallo e Greta Mauro ci portano alla scoperta di come la regione sta affrontando queste sfide. Incontriamo una cooperativa sociale che alle porte di Milano trasforma gli scarti del caffè in oggetti di design e nel Parco Nord di Milano, un'area verde di 450 ettari, sperimentando l'attività di foraging urbano.

Greta Mauro ci porta all'interno della Galleria del Vento del Politecnico di Milano che rappresenta il laboratorio d'eccellenza più grande d'Europa dove lo studio del vento sulle infrastrutture, sulle turbine eoliche o sui velivoli favorisce il percorso del nostro paese verso un futuro più sostenibile. Il viaggio di Greta prosegue poi nella zona nord-ovest di Milano, dove si sta sviluppando un processo di apicoltura urbana che coinvolge direttamente i cittadini. Imperdibile poi l'appuntamento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli che anche in questa puntata ci fanno riflettere sulla sostenibilità con il sorriso.

