Propaganda Live, Diego Bianchi conduce da casa. Ecco perché: è positivo al Covid. Il video

22 aprile 2022 a

a

a

In molti questa sera, venerdì 22 aprile, guardando Propaganda Live si sono chiesti il motivo per il quale Zoro, alias Diego Bianchi, il conduttore, fosse collegato da casa. La risposta, ovviamente, è presto data: il presentatore del programma in onda su La7 è risultato positivo al Covid.

"Diciamo che è tutto triste e al tempo stesso divertente e a modo suo. Vorrei dirvi che è tutta una gag che ci siamo inventati e che adesso vengo là - ha detto Zoro - Invece sono al nono o decimo giorno di positività, non mi ricordo neanche più. Dopo due anni ce l'ho fatta, a questo giro mi ha preso pieno. Però andiamo avanti, stiamo qua. Un'altra grande pagina di storia della Tv".

A differenza di quando è presente in studio, dove conduce in t-shirt, Bianchi da casa si è collegato vestito con giacca e cravatta, anche se dopo un'oretta è tornato ad indossare la classica maglietta, "come uno qualsiasi di noi in uno qualsiasi dei matrimoni a cui non voleva andare", scrivono i fan su Twitter.

Francesca Mannocchi, Don Winslow e Tom Hadley a Propaganda Live

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.