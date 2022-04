L'Eredità, oggi 22 aprile Giuseppe è il nuovo campione. Alla ghigliottina niente montepremi

22 aprile 2022 a

a

a

Nuovo campione a L'Eredità nella puntata di oggi, venerdì 22 aprile: è Giuseppe, che si è assicurato per la prima volta la presenza al gioco finale del quiz game condotto da Flavio Insinna e in onda ogni giorno, prima del telegiornale delle 20, su Rai 1.

L'Eredità, Sofia campionessa per la seconda volta poi perde alla Ghigliottina

Al triello, il nuovo concorrente si è sfidato con Claudia e Sofia, entrambe già campionesse della ghigliottina. La prima a fare un passo verso il gioco finale è stata proprio Sofia, ma un errore ha consegnato la chance di laurearsi campione a Giuseppe, che non ha sbagliato, rispondendo correttamente alla domanda sul double take di Nino Manfredi, ovvero l'occhiata ripetuta due volte.

Claudia di nuovo campionessa a L'Eredità, poi perde alla Ghigliottina

Giuseppe quindi ha preso parte per la prima volta alla ghigliottina con 190mila euro. Ha dovuto legare queste cinque parole: cavalcare, politica, film, pericolo e articolo. Dopo un solo dimezzamento ha giocato per 95mila euro e ha scritto onda. Il termine per portarsi a casa il montepremi era però attualità.

L'Eredità, Sofia è la nuova campionessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.