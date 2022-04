Irene Grandi, chi è: età, marito e vita privata della cantante. Il primo album scritto da Jovanotti ed Eros Ramazzotti. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo

22 aprile 2022 a

Irene Grandi è uno degli otto tutor di The Band, il nuovo programma di Carlo Conti in onda da questa sera - venerdì 22 aprile - su Rai 1. Insieme a lei ci saranno Giusy Ferreri, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti, mentre a giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Nata a Firenze il 6 dicembre 1969, negli anni Ottanta inizia la collaborazione con Telonio, musicista e autore con cui scrive Un motivo maledetto. Il brano attira l'attenzione dell'allora produttore di Raf, Dado Parisini, e dell'etichetta Cgd, che le offre un primo contratto. Ma sono Lorenzo Jovanotti Cherubini ed Eros Ramazzotti che possono considerarsi suoi "padrini" musicali. I due artisti, infatti, scrivono per Irene Grandi l'omonimo album d'esordio, uscito nel 1994, anno in cui partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. L'anno successivo duetta con Pino Daniele in Se mi vuoi, con cui partecipa anche a un tour. Nel 1996 debutta anche come attrice in un film assieme a Diego Abbatantuono, mentre nel 2000 torna a Sanremo con un brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, La tua ragazza sempre, che si classifica al secondo posto. Nel 2004 conduce il Festivalbar, nel 2007 il suo brano Bruci la città - scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e scartato a Sanremo - è uno dei più trasmessi in radio durante l'estate. La collaborazione con Bianconi va avanti anche nel 2010: il brano La cometa di Halley è tra quelli selezionati per il Festival di Sanremo, dove torna anche nel 2015 e nel 2020.

Lato vita privata, è sposata con Lorenzo Doni: si sono conosciuti nel 2015 e, dopo tre anni di fidanzamento, il 2 luglio 2018 hanno deciso di convolare a nozze. In passato era stata sposata con Alessandro Carotti.

