Giusy Ferreri e l'amore: "Sogno di diventare nuovamente mamma". Chi è il fidanzato: hanno una figlia. La malattia e il nuovo singolo Cuore sparso della cantante dei record

Esordisce questa sera, venerdì 22 aprile, The Band, il nuovo programma ideato da Carlo Conti in cui otto gruppi musicali di diversa origine si sfideranno in nome del sound, dell'energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire. Tra questi, ci sarà anche Giusy Ferreri, la cantante dei record: infatti, la cantante che è arrivata al secondo posto della prima edizione di X Factor Italia, è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo con circa 2.600.000 album e singoli, è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiana (47 settimane, con i brani Non ti scordar mai di me, Novembre, Roma-Bangkok, Amore e capoeira e Jambo) record precedentemente detenuto dalla cantante Madonna con 38 settimane ed inoltre è l'unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok.

The Band, parte stasera il nuovo programma di Carlo Conti

Nata a Palermo nel 1979, Giuseppa Gaetana Ferreri - questo il vero nome - esordisce nel mondo della musica a fine anni Novanta, ma il successo arriva nel 2008 con la partecipazione a X Factor. E' la prima edizione del talent show musicale, e nel team di Simona Ventura porta a casa anche il prestigioso secondo posto. Il primo album, Gaetana, riceve il premio agli European Border Breakers Awards: è la prima (e sinora unica) cantante femminile italiana ad avere ottenuto questo riconoscimento internazionale. Nel 2011 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo, mentre a fine anno si deve operare per un polipo alle corde vocali. Torna all'Ariston nel 2014, mentre nel 2015 il successo arriva in coppia con Baby K, grazie al singolo Roma-Bangkok. Partecipa nuovamente al Festival di Sanremo nel 2017 e l'anno dopo è insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Altri successi arrivano con Amore e capoeira e Jambo, mentre nel 2022 arriva 23esima al Festival di Sanremo con Miele. Da poche settimane inoltre è uscito il suo ultimo singolo, Cuore sparso, e a Rai Isoradio per presentare il brano ha detto che le piacerebbe duettare con Max Gazzè e Carmen Consoli.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata dal 2008 con Andrea Bonomo, dal quale ha avuto una figlia, Beatrice, nel 2017. A Verissimo ha confessato di sognare di diventare nuovamente mamma. Giusy Ferreri è nata con una patologia da anomala conduzione cardiaca: la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Le viene diagnosticata all'età di otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica: si opera due volte e a ventun anni è guarita.

