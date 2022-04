Stasera in tv venerdì 22 aprile, Propaganda Live torna su La7: le anticipazioni e gli ospiti di Diego Bianchi

22 aprile 2022 a

Uno dei programmi più seguiti del venerdì sera torna puntuale anche oggi, 22 aprile. Stiamo parlando di Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi in diretta su La7 in prima serata. Attualità, musica, cultura e satira sono al centro delle varie puntate, che in questo ultimo mese e mezzo sono state caratterizzate, ovviamente, dall'andamento del conflitto in Ucraina. Guerra che adesso si è spostata principalmente nel Donbass, con il presidente russo, Vladimir Putin, che ha annunciato la presa di Mariupol, anche se serviranno giorni per averne il controllo.

A Propaganda Live, a quasi 60 giorni dall’inizio della guerra Russia - Ucraina, andrà in onda lo straordinario reportage di Francesca Mannocchi, presente in studio dopo diverse settimane in cui si è spostata tra le varie città ucraine, sui testimoni e sui sopravvissuti ai crimini di guerra. Attraverso le parole delle persone che hanno vissuto per settimane sotto l’occupazione russa a Irpin, Bucha, Borodyanka, Chernihiv, le immagini esclusive dei villaggi e delle città liberate attraverso la testimonianza di chi è riuscito a sopravvivere ma ha perso mariti e figli tra torture e abusi.

In collegamento dagli Usa, Diego Bianchi intervista uno tra gli scrittori americani contemporanei più rappresentativi, Don Winslow. Per la musica torna ad esibirsi sul palcoscenico di Propaganda Live un super ospite speciale che con la sua voce inconfondibile ha segnato gli anni 80: lo storico ex cantante degli Spandau Ballet, Tony Hadley. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

