The Band, cosa è il programma di Carlo Conti stasera in tv, venerdì 22 aprile su Rai 1. Chi sono i tutor e i giudici

Comincia questa sera, venerdì 22 aprile, l'avventura di The Band, il nuovo programma di Carlo Conti, in onda su Rai 1 in prima serata. Sale dunque l'attesa tra i telespettatori per quello che è un talent con il sapore del divertimento, della voglia di fare musica e di suonare: non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’. Saranno quattro gli appuntamenti in compagnia di otto "Band', otto gruppi musicali di diversa origine che si sfideranno in nome del sound, dell'energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo. Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly. E non ci sono stati limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola. Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro - il "Verdi" di Montecatini Terme - per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero. Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i più grandi nomi della musica propongono i loro concerti, radunando una grande platea.

I gruppi in gara saranno otto e sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come si prepareranno. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata). Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti, mentre a giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. La parte comica è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate.

Ecco quali saranno le band in gara

Emilia Romagna: RIFLESSO (Ferrara), JF BAND (Parma); Friuli: LIVING DOLLS (Udine); Lazio: ACHTUNG BABIES (Roma), ISOLADELLEROSE (Roma), GEMINI (Anagni); Lombardia: CHERRY BOMBS (Milano), XELA UNPLUGGED (Gallarate), DAN E I SUOI FRATELLI (Milano), SILENT PROJECT (Milano); Marche: N’ICE CREAM (Venarotta, AP); Piemonte: MONS (Collegno, TO), ANXIA LYTICS (Tortona, AL); Puglia: LA CHIAMATA D’EMERGENZA (Bari); Toscana: ROJABLORECK (Massa Carrara); Veneto: KELLER BAND (Padova).

