Andrea Delogu: "Ultimamente vi ho costretto spesso a vedermi nuda e mi spiace". La conduttrice sempre più sexy

"So che ultimamente vi ho costretto spesso a vedermi nuda e mi spiace". Così - provocatoria e ironica allo stesso tempo - Andrea Delogu accompagna una serie di scatti fotografici su Instagram in cui appare sensualissima con il solo braccio a coprire il seno. In pochi minuti la foto è diventata virale scatenando l'attenzione dei suoi follower (oltre ventimila like in neanche un'ora).

Recentemente la conduttrice - da poco al timone della trasmissione Tonica - ha raccontata dell'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore dopo il matrimonio finito con l'attore Francesco Montanari. "É sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume" ha rivelato ai microfoni di Verissimo la nuova frequentazione con un ragazzo di 23 anni che i pettegolezzi identificano nel modello Luigi Bruno. Un amore giovane che torna a far battere il cuore della rossa conduttrice radiofonica e televisiva. La frequentazione con il giovane modello risalirebbe all'autunno scorso quando i due furono paparazzati insieme in tenere effusioni.

Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il matrimonio finito con Francesco Montanari

Nel salotto di Canale5 ha poi parlato del suo recente trascorso matrimoniale: "L'amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato. Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa".

