Mariano Rigillo, chi è l'attore: l'amore per Anna Teresa Rossini e il matrimonio con Maira Torcia

22 aprile 2022 a

a

a

Mariano Rigillo ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone che intervisterà l'attore in un viaggio tra carriera e vita privata.

Anna Falchi, 50 anni da sex symbol e ora anche regina dei social: "Mi sento wild"

Rigillo ha esordito a teatro negli anni Sessanta. Direttore di una scuola di recitazione napoletana, da sempre appassionato di recitazione, Mariano si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Tra i suoi più grandi successi Masaniello.. Poi il debutto in televisione e sul grande schermo entrando a far parte di alcune fiction, come Centovetrine, e film di successo, tra cui Il Postino e Andiamo a quel paese. Ha fatto parte anche del cast di Mentre ero via e di tante altre produzioni Rai. Nel 2011 ha vinto il Pegaso d’oro del Premio Flaiano alla carriera.

Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: un matrimonio arrivato tardi

L’attore napoletano ha sempre cercato di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori. Da tantissimi anni è legato ad Anna Teresa Rossini, anche lei attrice teatrale. In passato è stato sposato con Maira Torcia e dal loro matrimonio sono nati due figli: Riccardo e Ruben, anche lui attore come il padre.

Daniel Sentacruz Ensemble, chi sono i componenti della band musicale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.