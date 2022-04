Daniel Sentacruz Ensemble, chi sono i componenti della band musicale

22 aprile 2022 a

I Daniel Sentacruz Ensemble sono tra gli ospiti della puntata di venerdì 22 aprile di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone li intervisterà in un viaggio tra carriera e vita privata dei componenti della band musicale.

I Daniel Sentacruz Ensemble nascono nel 1974 con l’unione di Ciro Dammicco, Gianni Minuti Muffolini e Gianni Calabria, che si uniscono a Mara Cubeddu, ex cantante dei Flora Fauna Cemento, a Rossana Barbieri e agli ex componenti de I Raminghietti Angelo e Bruno Santori. Il primo brano è Soleado, che ottenne un grandissimo successo al Festivalbar 1974. Due anni dopo, il gruppo partecipa alla ventiseiesima edizione del Festival di Sanremo col brano Linda, ottenendo l’ottavo posto. Seguono altre due partecipazioni a Sanremo, con Allah! Allah! e mezza notte, prima di alcuni cambi di formazione che dal 1979 portano poi al definitivo scioglimento della band nel 1982. I Sentacruz tornano però insieme circa venti anni dopo, con la reunion del trio composto da Gianni Minuti Moffolini, Gianni Calabria e Rossana Barbieri in occasione della partecipazione al programma di Rai 1 I migliori anni. Nel 2018 poi ha fatto il proprio ritorno nel gruppo anche Mara Cubeddu.

La discografia dei Daniel Sentacruz Ensemble conta cinque album in studio e una raccolta uscita nel 2004, dal titolo Made in Italy. Negli anni ’70 il gruppo ha raccolto un notevole successo, con tanti singoli che sono stati amati dal pubblico italiano. Soleado e Linda rimangono le canzoni più amate, ma anche altri brani come Aguador, Christmas Carol, Uffà domani è lunedì e i due brani sanremesi sopracitati hanno lasciato un’impronta importante nel repertorio musicale italiano.

