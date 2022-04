Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: un matrimonio arrivato tardi

22 aprile 2022 a

Carlo Conti torna di nuovo protagonista in televisione con un nuovo show intitolato The band e che andrà in onda su Rai1 - da oggi venerdì 22 aprile 2022 - per cinque puntate. Si svolgerà al teatro Verdi di Montecatini Terme perché la musica sarà l'unica protagonista e questo show vuole essere uno stimolo per farla ripartire". Il format prevede una gara in cui ci sono otto gruppi musicali di diversa origine pronti a sfidarsi in nome del sound, dell'energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo.

Tra i conduttori più popolari nel mondo della tv italiana, originario di Firenze, 61 anni, dopo il diploma di ragioneria, è entrato nel cuore del grande pubblico per i programmi de L’Eredità, Tale e Quale Show, La Corrida e Top 10 oltre al Festival di Sanremo ma da giovane ha lavorato in banca: si licenziò appunto all’improvviso capendo di voler seguire il suo sogno, lavorare in radio e in televisione.

Per quanto riguarda la vita privata, Conti si è sposato con la moglie Francesca Vaccaro costumista dai mille ricci di undici anni più giovane, all'età di 51 anni nel giugno 2012. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. "Tutti pensavano fossi una specie di Alberto Sordi perché soffrivo di dongiovannite. Ma alla fine ho spiazzato tutti - ha affermato in una vecchia intervista a Il Giornale -. Mi sono sposato tardissimo perché affetto da singletudine, stavo bene così, ero preso dal lavoro e dal divertimento. Poi a un certo punto della vita mi sono stufato di pensare all'io e avevo voglia di pensare al noi. E' arrivato, così, in modo naturale il matrimonio e la famiglia". Tra i flirt precedenti quelli con Roberta Morise.

