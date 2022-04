L'Isola dei Famosi, stasera in tv 22 aprile su Canale5: scontri, tribù sciolte e una eliminazione a sorpresa

22 aprile 2022 a

Stasera in tv - 22 aprile 2022 - torna l'appuntamento del venerdì con L'Isola dei Famosi su Canale5 (dalle ore 21.40) con la conduzione di Ilary Blasi affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti.

Nuovi scontri sull’Isola dei Famosi. I due naufraghi leader delle due tribù, Licia Nunez dei Tiburón e Nicolas Vaporidis dei Cucaracha, hanno ricevuto una ghiotta ricompensa: due piatti fumanti di pasta. I due naufraghi hanno dovuto scegliere se mangiare un piatto intero da soli, uno ciascuno, o dividere la ciotola con gli altri compagni, escludendone però due. Nicolas e Licia hanno scelto di dividere la ricompensa con le loro tribù, facendo anche i nomi dei due da escludere, l'ultimo arrivato Marco Senise e Lory Del Santo. Mentre, Licia, ha escluso Marco Cucolo e poi ha scelto la coppia Estefania e Roger. La decisione della Nunez non è stata affatto gradita da Estefania che ha sbottato contro la naufraga. Poco dopo infatti, la modella argentina si è scagliata contro Licia, accusandola di aver falsato la prova leader.

Non solo polemiche ma anche novità. Nella puntata di oggi le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da questo momento i naufraghi lotteranno l'uno contro l'altro per la vittoria finale. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara. Un'eliminazione a sorpresa, infatti, porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada. Al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Anche per uno di loro la destinazione successiva è Playa Sgamada dove ci sarà un'eliminazione definitiva: chi tra i naufraghi dell'ultima spiaggia dovrà abbandonare Cayo Cochinos e tornare in Italia? Nel corso della serata Carmen Di Pietro sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio Alessandro Iannoni. Infine, spazio alle nuove nomination in Palapa.

