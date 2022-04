Quarto Grado, stasera in tv 22 aprile su Rete4: i casi di Andrea Rabciuc e di Liliana Resinovich

22 aprile 2022 a

Stasera in tv - 22 aprile 2022 - consueto appuntamento del venerdì su Rete4 con Quarto Grado, la trasmissione che si occupa dei casi di maggiore interesse pubblico e condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di oggi, in onda dalle 21.25, più che al conflitto in Ucraina l'attenzione sarà per i casi di Andrea Rabciuc e di Liliana Resinovich. Ma ci sarà spazio anche per approfondire altri casi di persone scomparse.

Apre la puntata il mistero di Andrea Rabciuc, la 27enne scomparsa lo scorso 12 marzo dopo una festa in una roulotte a Jesi, vicino ad Ancona. La sua è stata una fuga volontaria o c’è il rischio ci sia stato un delitto? Questo è il primo interrogativo che si stanno ponendo gli inquirenti che stanno indagando sul caso.

Al centro della serata anche il giallo di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Il DNA trovato sul cordino vicino al corpo della donna non è né del marito, Sebastiano Visentin, né dell’amico particolare Claudio Sterpin. Intanto, gli inquirenti hanno predisposto nuovi esami sui cellullari della donna e sulla bottiglietta che aveva accanto a sé quando è stata ritrovata senza vita. Nel frattempo, i parenti continuano a ritenere impossibile l’ipotesi del suicidio volontario.

