L'Eredità, Sofia campionessa puntata 21 aprile 2022 poi perde alla Ghigliottina

Sofia per la seconda volta campionessa de L'Eredità - il quiz game in onda ogni giorno su Rai1 condotto da Flavio Insinna - dopo la prima volta di martedì. La concorrente, originaria di Sanremo ma residente a Milano dove studia filosofia, è anche una musicista che studia sassofono e contralto. Ma anche stavolta dopo una bella performance nella prima parte del gioco, alla Ghigliottina non trova la parola vincente.

Al triello si presentano tre donne: la super campionessa Claudia, poi Sofia (campionessa martedì) e infine la new entry Piera. Proprio quest'ultima fa il primo passo verso la Ghigliottina approcciando le ultime due decisive domande. La prima - i 74 minuti e i 33 secondi dei vecchi cd furono decisi in relazione alla nona sinfonia di Beethoven - è appannaggio di Sofia, la seconda - il pedigree di un cane ha i nomi dei genitori - pure e così per la seconda volta arriva al gioco finale del quiz-game di Rai1.

Alla Ghigliottina la giovane campionessa, ha 23 anni, ci entra con 160mila euro ma dopo due dimezzamenti tenterà di vincere 40mila euro. Le parole da "legare" sono legno, prosciutto, ruolo, invidia e tacco. Sofia tenta la sorte con parte, ma la soluzione era punta. Potrà però riprovarci domani.

