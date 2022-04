Big show, stasera in tv 21 aprile su Canale5: Ron e Ivana Spagna ospiti di Enrico Papi

21 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv - oggi giovedì 21 aprile 2022 - appuntamento con la terza puntata di Big show, il varietà condotto da Enrico Papi in onda su Canale5 (dalle ore 21.40). Un programma in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Infatti gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nello show all’improvviso e realizzare, magari, uno dei loro sogni grazie alla complicità di parenti e amici. Tutto accade quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni.

Maschi contro Femmine, l'eterna sfida nel film di Rai 2

Tra gli ospiti della puntata ci sono i cantanti Ron e Ivana Spagna, ma anche Zeudi Di Palma (miss Italia 2022) più il comico Scintilla (l'aiutante maldestro) e Cristina D'Avena (nel ruolo di inviata). Nelle precedenti puntate spazio alla storia di Paolo, infermiere del reparto di neurochirurgia, che ha perso il figlio proprio per una malattia curata dal suo reparto. Ma anche il saluto del conduttore a suo padre, che per la prima volta è tra il pubblico senza sua moglie, la madre di Enrico Papi, scomparsa nel 2020.

La guerra di Putin, su Rai 3 lo Speciale Frontiere dedicato alla guerra

"A me è sempre piaciuto fare un programma in cui la gente normale diventa protagonista. La mia stessa idea di tv è sempre stata questa, giocare e intrattenere con le persone comuni. Non sono un protetto, non sono un garantito, non sono un impiegato della tv. Se faccio ascolti, vado avanti, altrimenti mi fermo. Questa è una cosa importante che la gente non sa, magari è giusto pure che non lo sappia, ma non sono di quelli che presidia la tv" ha raccontato Papi in una recente intervista.

L'omicidio nella parrocchia di Don Matteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.