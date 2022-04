Stasera in tv giovedì 21 aprile Dritto e Rovescio su Rete 4. Le anticipazioni

21 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 21 aprile, su Rete 4, classico appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Ancora una volta puntata dedicata al conflitto tra Ucraina e Russia che sta entrando in una fase forse decisiva, con i combattimenti che si stanno consumando nel Donbass. Collegamenti e testimonianze dal fronte per cercare di fare il punto sui combattimenti, ma anche per comprendere quale sia il vero obiettivo di Vladimir Putin e quali le vie percorribili per cercare di raggiungere la pace, di cui tutti parla, anche se nessuno per ora sembra disposto a fare un vero passo indietro rispetto alle proprie posizioni per far cessare le armi.

Maschi contro Femmine, l'eterna sfida nel film di Rai 2



Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato ai contraccolpi economici causati dalle sanzioni: cittadini e imprese si trovano infatti a fare i conti con il caro vita e l’aumento dell’energia, non solo in Italia, ma in gran parte del mondo. Davvero si rischia di arrivare velocemente a una vera e propria economia di guerra con il razionamento dei beni? Oppure è un pericolo che si riuscirà a scongiurare? E ancora, un focus sulla propaganda russa, che sta giocando un ruolo fondamentale in questa guerra e che accusa l’informazione occidentale di essere parziale, anche se la situazione dell'informazione nel Paese di Vladimir Putin è ovviamente a senso unico.

La guerra di Putin, su Rai 3 lo Speciale Frontiere dedicato alla guerra



Infine, in vista della Festa della Liberazione del 25 aprile, annunciato un approfondimento sulle polemiche scaturite dalla presa di posizione di alcuni esponenti Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che si sono detti contrari all’invio di armi in Ucraina, suscitando dure reazioni. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Elisabetta Gualmini, Andrea Ruggieri e Paolo Ferrero. La trasmissione si annuncia particolarmente intensa e ovviamente non mancheranno gli accesi confronti che si consumano in tutte le puntate dello show condotto da Paolo De Debbio.

L'omicidio nella parrocchia di Don Matteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.