Stasera in tv giovedì 21 aprile su Rai 2 il film Maschi contro Femmine. La trama

21 aprile 2022 a

a

a

Prima serata dedicata alla commedia stasera in tv, giovedì 21 aprile su Rai 2 che alle 21.20 trasmette Maschi contro femmine, un film diretto da Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Alessandro Preziosi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini e Paolo Ruffini. Protagonista è l'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Il film ha vinto il premio Diamanti al Cinema al Festival di Venezia 2011 nella categoria Miglior regia e due Nastri d'Argento per la Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi e come Miglior commedia.

Netflix, introduzione degli spot e stop alle password condivise dopo la perdita di abbonati e il crollo in Borsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.