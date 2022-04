Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese: carriera e vita privata, da Verdone a papa Giovanni Paolo II

21 aprile 2022 a

Sal Da Vinci ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Il cantante e attore torna in teatro e sarà in scena con lo spettacolo Siamo gocce di mare… il viaggio di ritorno, ispirato al suo ultimo disco e sequel del fortunato spettacolo Sinfonie in Sal Maggiore.

Sal Da Vinci - all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino - è nato New York e ha 53 anni. Figlio di Mario Da Vinci, la sua carriera discografica inizia giovanissimo, quando nel 1976 incide in duetto con il padre la canzone Miracolo 'e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio. L’anno successivo debutta in teatro con le sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre. Nel 1978 fa il salto sul grande schermo con Figlio mio sono innocente, a cui seguono Napoli storia d'amore e di vendetta e Montevergine. Nel 1986 partecipa al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi al film Troppo forte, nel ruolo di Capua. Nel 1995 canta in presenza di Papa Giovanni Paolo II nella conca di Loreto, la canzone in latino Salve Regina di Francesco Palmieri, davanti a oltre 450mila giovani presenti. Nella sua carriera il cantante ha inciso circa trenta album. Nel 1994 ha vinto il Festival italiano mentre nel 2009 ha chiuso al terzo posto il Festival di Sanremo arrivando alle spalle di Povia e Marco Carta. Oltre al teatro in tv è stato presente in programmai come Volami nel cuore, Made in Sud e Star in the Star.

Sal Da Vinci è sposato dal 24 giugno 1992 con Paola Pugliese e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Annachiara e Francesco. Su Instagram vanta oltre duecentomila followers.

