Patrizia e Giada De Blanck, chi sono: la mamma regina dei reality, la figlia vittima di uno stalker e al centro del gossip

Patrizia De Blanck e Giada De Blanck ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone.Mamma e figlia sono le ultime discendenti della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca' Dario e dell'ambasciatore di Cuba, Guillermo De Blanck y Menocal. Insieme hanno partecipato a Chiambretti c'è e - interpretando se stesse - al cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina. Hanno fatto parte poi dei cast di alcuni reality come L'isola dei famosi e Grande Fratello Vip riscontrando molta simpatia da parte del pubblico.

Patrizia De Blanck: le origini cubane, il primo marito colto in adulterio, il fidanzato ucciso e la figlia Giada

Patrizia De Blanck è nata a Roma e ha 81 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell'ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e segretario di stato durante la sua presidenza, ha iniziato la sua carriera televisiva a Il Musichiere condotto da Mario Riva nell’edizione 1958, quando diventa una delle vallette del programma. Negli anni Duemila il ritorno in tv prendendo parte come ospite fisso a Chiambretti c'è su Rai2 e a Domenica In (condotta da Paolo Bonolis). Quindi partecipa ad alcuni reality: Il ristorante (Rai1, 2005), L'isola dei famosi (Rai2, 2008), Grande Fratello Vip (Canale5, 2020). Nel 2008 ha pubblicato la sua autobiografia, A letto col Diavolo. La vita privata: nel 1960 si è sposato con l'aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, per separarsi pochi mesi dopo. Si è fidanzata poi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964. Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 è nata la figlia Giada Drommi De Blanck.

Patrizia De Blanck, l'amore con Alberto Sordi: "Ma a letto aveva poca fantasia"

Giada De Blanck, 40 anni, ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2000 arrivando alla finalissima di Miss Italia. Nel 2003 arriva seconda al reality L'isola dei famosi condotto da Simona Ventura. Dopo diverse ospitate, spesso con la madre, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi con successo all’organizzazione e alla gestione di eventi. Spesso al centro del gossip, ha avuto una relazione con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, poi si è fidanzata con Adriano Finestauri. Qualche tempo fa si vociferava di un presunto flirt con Thomas De Gasperi, cantante degli Zero assoluto. Poi si è parlato di una presunta frequentazione con Paolo Bossini, campione di pallanuoto. Non è mai però arrivata nessuna conferma nè smentita. Al centro anche dell'attenzione morbosa dei fan per il suo cambio d'aspetto fisico, in passato è stata anche vittima di uno stalker.

Insulti omofobi all'influencer. Patrizia De Blanck perde le staffe: "L'ho preso ad ombrellate"

