Anna Falchi, 50 anni da sex symbol e ora anche regina dei social: "Mi sento wild"

Anna Falchi sempre più protagonista nei social. La showgirl - padrona di casa de I fatti vostri, storica trasmissione del mezzogiorno di Rai2 - è molto attiva su Instagram dove ama spesso deliziare i suoi fan, oltre 500mila i followers, con contenuti spiritosi ma anche altri in cui mostra tutto il suo fascino. Come nell'ultimo caso: mercoledì sera si è mostrata in versione... "selvaggia". La foto in reggiseno con décolleté esplosivo in primo piano ha mandato in visibilio i suoi fan. "Oggi così, un po’ wild, vi auguro che lo sia" ha scritto nella didascalia della foto pubblicata riferendosi alla giornata da trascorrere.

La showgirl, grande tifosa della Lazio, incanta sempre i suoi fan. E negli ultimi anni ha ritrovato spazi nella tv: da Uno weekend a I fatti vostri passando per la maratona di Telethon. La sua carriera era grazie a Miss Italia: infatti nella rassegna del 1989 vinse il titolo di Miss Cinema che l'aiuto a diventare modella (girò lo spot della Banca di Roma diretto da Fellini e poi fu protagonista del videoclip della canzone Due di Raf). Poi arrivò il cinema (pellicola d'esordio Nel continente nero di Risi con Diego Abatantuono) e girò diversi film con Vanzina, Oldoini e Parenti. La consacrazione fu la presentazione del Festival di Sanremo nel 1995 con Pippo Baudo e Claudia Koll. Poi fu protagonista di due calendari senza veli e in televisione divenne una presenza abituale (da Domenica In allo Zecchino d'oro passando per Luna Park). Numerose anche le partecipazioni a fiction, mentre negli anni Duemila si è cimentata anche nel teatro e nella produzione.

Max Biaggi, da Anna Falchi ai figli con Eleonora Pedron: ora l'amore con Francesca Semenza

Anna Falchi - originaria di Tampere, in Finlandia - compirà 50 anni domani 22 aprile. All'anagrafe Anna Kristiina Palomäki, autentica sex symbol per almeno due decenni, sul fronte della vita privata, negli anni Novanta è stata legata prima a Fiorello e poi a Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata con l'imprenditore e finanziere romano Stafano Riccucci per poi separarsi un anno dopo. Dal 2008 al 2010 è stata legata all'imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia. Dal 2011, ottenuto il divorzio da Ricucci, si fidanza con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.

