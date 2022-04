Ascolti tv, il calcio batte tutti: oltre 6 milioni di telespettatori per Juventus - Fiorentina

21 aprile 2022 a

In televisione nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile, il film The Help su Rai 1 ha raccolto 2.695.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 la semifinale di Coppa Italia Juventus - Fiorentina ha interessato 6.177.000 spettatori (26.4%). Su Rai 2 la serie The Good Doctor ha totalizzato 1.019.000 spettatori (4.3%), a seguire The Resident 812.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 Le Iene ha registrato 1.309.000 spettatori pari all’8.5%. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha invece raccolto 1.995.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete 4 il talk Controcorrente ha interessato 791.000 spettatori e il 4.8%. Su La7 Atlantide ha totalizzato 466.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la serie Petra ha raccolto 303.000 spettatori (1.3%), sul Nove Come una Volta – Un Amore da Favola ha interessato 199.000 spettatori pari allo 0.9%.

Coppa Italia, Juve-Fiorentina 2-0: bianconeri in finale contro l'Inter

La sfida, dunque, è stata vinta dal calcio, come accade sempre quando sono in programma le partite di cartello. Stavolta, inoltre, si affrontavano Juventus e Fiorentine, divise da una storica rivalità, in campo per contendessi il secondo biglietto di partecipazione alla finale di Coppa Italia. Il primo lo ha staccato l'Inter che nell'infuocato derby di martedì 19 aprile, a San Siro ha superato i cugini del Milan per 3-0. La finale della più importante competizione nazionale dopo quella sculettata, sarà dunque tra la Juventus e l'Inter.

Allegri: "Io alla Juve per i prossimi 3 anni"

Il verdetto del campo non è stato ancora digerito dai rossoneri che non hanno gradito la decisione dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che dopo aver osservato a lungo le immagini Var, ha deciso di annullare il gol rossonero che era stato siglato da Bennacer. Il fischietto ha considerato attiva la posizione di fuorigioco di Kalulu. Una scelta che ha sollevato non solo le proteste di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ma un inevitabile vespaio di polemiche sulla rete. Il video del gol annullato.

Inter-Milan 3-0, nerazzurri in finale di Coppa Italia

