L'Eredità, riecco Claudia campionessa il 20 aprile 2022. Ma perde alla Ghigliottina

Claudia Corda ancora campionessa de L'Eredità ma al gioco finale della Ghigliottina non riesce a incrementare il suo bottino (sin qui ha vinto 100mila euro in due puntate). L'affascinante e preparatissima trentenne romana torna a prendersi lo scettro del quiz-game di Rai1 in onda ogni giorno prima del telegiornale. Al gioco finale - oggi mercoledì 20 aprile 2022 - un vano di troppo, ma la concorrente che va all'inseguimento del record di partecipazioni del 2022 (per ora di Alessio con 37, lei insegue a 21) ci potrà riprovare domani.

Al triello si presentato l'ultimo campione in carica (Sofia), la campionessa che infila record a ripetizione (Claudia) e la new entry Luca. Le domande decisive (per il regista Francis Ford Coppola lo sviluppo creativo di un film è come fare il vino; mentre il blind test nel marketing è un prodotto in forma anonima) lanciano per l'ennesima volta al gioco finale Claudia, alla ventunesima partecipazione al quiz game condotto da Flavio Insinna.

Alla Ghigliottina la campionessa entra con 100mila euro ma, dopo un solo dimezzamento, gioca per 50mila. Le parole da "legare" sono avvenir, restare, ricordo, fare e nervo. Claudia ci prova con scoperto, ma la parola vincente era vago.

