The Help, stasera in tv 20 aprile su Rai1: in un film la storia vera di tre donne unite da un manoscritto

20 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv - mercoledì 20 aprile 2022 - va in onda su Rai1 dalle ore 21.30 il film The Help, pellicola drammatica americana, del 2011, genere drammatico. Nel cast ci sono Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek, Viola Davis, Chris Lowell, Ahna O'Reilly, Anna Camp, Octavia Spencer, Cicely Tyson, Mary Steenburgen, Dana Ivey, David Oyelowo

Le Iene, i vip rispondono sul politicamente corretto

Ambientato negli anni sessanta a Jackson- negli Stati Uniti - al centro la storia di tre donne, tre amiche il cui destino è legato a un manoscritto. Se vi chiedete se il film è tratto da una storia vera, la risposta è nì. In realtà l’autrice di The Help si identifica con la scrittrice di cui narra, ma i fatti non sono autobiografici o comunque reali, almeno non del tutto. In realtà derivano da ricerche molto minuzione, che hanno permesso all’autrice di riportare fatti realmente accaduti, seppur adattandoli a un romanzo.

Caso Andreea, nessuna notizia dal 12 marzo. Stasera se ne parla a Chi l'ha visto?

Tre le protagoniste, tre i punti di vista. Il primo è quello di Eugenia “Skeeter” Phelan, interpretata da Emma Stone. Da poco diplomata alla Ole Miss, ha come obiettivo quello di fare la scrittrice, motivo per il quale decide di mettere da parte, momentaneamente, l’obiettivo di sposarsi e di avere dei figli. Il primo incarico la vede scrivere per un giornale locale dove è incaricata di occuparsi di una rubrica rivolta alle casalinghe. Decide di rivolgersi ad Aibileen (Viola Davis), la cameriera della sua migliore amica.Aibileen è la seconda protagonista di The Help. Si tratta di una governante impegnata da sempre nelle case dei bianchi di Jackson. Nel corso della sua vita lavorativa ha allevato 17 bambini di altre famiglie e un figlio suo. Quest’ultimo, però, è vittima di un tragico incidente che lo lascia privo di vita. Il loro destino si intreccia infine a quello di Minny Jackson, 33 anni. Governante dal carattere forte, è considerata la migliore cuoca del Mississippi. Lavora per Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), ma viene licenziata a causa di uno scontro. Si trasferisce allora proprio nella periferia di Jackson dove lavora per Celia Foote. Minny è la migliore amica di Aibileen e la aiutata a superare la perdita di suo figlio. Tre punti di vista diversi attraverso cui viene raccontata, dunque, una storia molto più grande e vera.

Atlantide, il racconto della guerra in Ucraina e il docufim Thirties in colour

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.