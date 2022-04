Controcorrente, stasera in tv 20 aprile 2022 su Rete4 tutte le ultime novità sulla guerra in Ucraina

20 aprile 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 20 aprile 2022 - continua su Rete4 l'appuntamento con l'informazione di Controcorrente (ore 21.25), il talk che approfondisce i maggiori temi d'attualità e - come ormai da più di un mese a questa parte - del conflitto in Ucraina. Il programma condotto da Veronica Gentili questa settimana raddoppia e va a coprire il posto lasciato libero dalle ferie di Quarta Repubblica. In particolare questa sera focus sulle azioni messe in atto dall’Occidente.

Come da comunicato stampa, la puntata “mentre i russi lanciano l’offensiva nel Donbass e attaccano anche l’ovest dell’Ucraina; insieme agli ospiti ci si interrogherà su che cosa debbano fare l’Italia e l’Occidente a questo punto del conflitto". Nel corso della puntata, verranno dati tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo e saranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati sul fronte ucraino. Non sono stati annunciati ospiti, per ora. (in aggiornamento)

