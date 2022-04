Atlantide, stasera in tv 20 aprile su La7: l'assedio di Mariupol, il docufim Thirties in colour e gli ospiti

20 aprile 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 20 aprile 2022 - riecco Andrea Purgatori che torna su La7 con una nuova puntata di Atlantide -Storie di uomini (dalle ore 21.15). Come da più di un mese a questa parte, la trasmissione prosegue il suo racconto della guerra in Ucraina, offrendo al pubblico spunti di riflessione e approfondendo retroscena inediti attraverso contributi e reportage esclusivi.

Nello speciale di questa sera, Guerra, vite spezzate, Purgatori accompagnerà i telespettatori attraverso gli orrori di un conflitto che sta lasciando ferite insanabili sui corpi e nelle anime dei civili. Verranno passati in rassegna alcuni degli eventi più drammatici delle ultime settimane: l’assedio di Mariupol, lo stallo dei negoziati e delle trattative di pace, le conseguenze drammatiche di una guerra di invasione in una terra che continua a resistere con coraggio e determinazione all’avanzata dei Russi, il dramma degli oltre cinque milioni di profughi e delle città bombardate e il rischio di un’escalation che potrebbe rivelarsi fatale. Tutte testimonianze oggettive di quanto sia la gente comune a pagare il prezzo più alto di questa drammatica situazione.

Nella seconda parte, invece, spazio a una prima visione: si tratta di Thirties in colour: countdown to war, un documentario ricco di immagini (mai viste prima) dell’Europa nel periodo antecedente alla seconda guerra mondiale. Parteciperanno al dibattito, presieduto da Purgatori, come ospiti, lo storico Luciano Canfora, lo psicoanalista Massimo Recalcati, l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e il giornalista e collaboratore di Limes Marco Ansaldo.

