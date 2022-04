Jessica Pratt, chi è: il soprano che ha detto di no a due matrimoni. Vive a Roma con i suoi cani e gatti

20 aprile 2022 a

Ci sarà anche Jessica Pratt a Oggi è un altro giorno. Il soprano sarà infatti tra gli ospiti della puntata odierna, mercoledì 20 aprile, del programma condotto da Serena Bortone, in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16.

Nata a Bristol nel 1979, Jessica Pratt è un soprano inglese naturalizzata australiana, essendo cresciuta a Sidney, considerata oggi una delle interpreti principali del più difficile repertorio Belcantistico. Completa i suoi studi in Italia con Renata Scotto e Gianluigi Gelmetti, e proprio nello Stivale vive oggi con i suoi cani e gatti adottati, si legge nella sua biografia. Il debutto arriva nel 2007, come Lucia di Lammermoor. Da quel momento si è esibita nei teatri e festival di tutto il mondo: tra questi, l'Arena di Verona, il Dutch National Opera, la Royal Opera House Covent Garden, il Teatro "La Fenice", il Teatro alla Scala e molti altri. Come si legge nella sua biografia, pubblicata sul suo sito, negli ultimi 15 anni è salita sul palco di 127 produzioni per 89 differenti organizzatori, in 77 città di 16 paesi. Ha interpretato 42 diversi ruoli di cui il più popolare è Lucia Ashton da “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti con oltre 111 spettacoli in 37 produzioni, seguito da Amina da “La Sonnambula” di Vincenzo Bellini e Elvira da “I Puritani” di Vincenzo Bellini.

Lato vita privata, in passato aveva raccontato di aver detto di no a due proposte di matrimonio, poiché le sarebbe stato imposto di lasciare il canto. Per la cantante non c'è stato alcun dubbio: il canto al primo posto. L'ha lasciato solo per questioni personali, ovvero quando il padre si era ammalato gravemente. Poi, il lavoro e la sua più grande passione hanno sempre avuto la meglio sul resto.

