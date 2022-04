Stasera in tv mercoledì 20 aprile, il caso Andreea a Chi l'ha visto?. Le anticipazioni della puntata in onda su Rai 3

20 aprile 2022 a

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? questa sera, mercoledì 20 aprile, su Rai 3. Il programma, storico prodotto della tv di stato, va in onda dal 1989 ed è dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori. Federica Sciarelli, la conduttrice, guida il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi.

Oggi si parlerà ancora una volta del caso di Andreea Alice Rabciuc - campionessa di tiro a segno - scomparsa nel nulla il 12 marzo scorso dopo aver passato la notte in un casolare con il fidanzato, con cui aveva avuto una grossa lite, e altri amici. Andreea chattava con qualcuno la sera della scomparsa? Con chi? A Chi l'ha visto? nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno al caso sempre più misterioso della giovane campionessa di tiro a segno. E ancora, come mai tante ragazze e tanti ragazzi si allontanano dalle comunità per scomparire?. Il fidanzato, la scorsa settimana, proprio alla trasmissione di Rai 3 aveva detto: "Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo". Vedremo quindi quali novità verranno presentate.

Inoltre verrà toccato il mistero del caso dell'appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano: le indagini ricominciano da capo. Non si hanno più sue notizie dal 2019, e a suo carico pende anche la sanzione per non essersi vaccinato contro il Covid, una situaizone più che paradossale per la famiglia, visto che l'uomo è scomparso ormai da più di tre anni. Come sempre, infine, verranno presi in ascolto gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

