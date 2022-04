L'Eredità, oggi 19 aprile Sofia è la nuova campionessa. Alla ghigliottina manca il coraggio

19 aprile 2022 a

Cambio della guardia alla ghigliottina nella puntata di oggi, martedì 19 aprile, de L'Eredità. Nel quiz game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, in onda tutti i giorni prima del telegiornale delle 20, ad aggiudicarsi l'accesso al gioco finale è stata Sofia.

Al triello, Sofia ha risposto correttamente alla domanda su cosa si intende per Zulu time in ambito aeronautico, ovvero l'ora del fuso di Greenwich. In questo modo ha sconfitto Alberto e Claudia e si è guadagnata per la prima volta la ghigliottina con 210mila euro.

Al gioco finale, Sofia ha dovuto legale le seguenti cinque parole: forte, fare, verità, solo è e primo maggio. Dopo una serie di dimezzamenti ha giocato per 26.250 euro, scrivendo squadra. La parola vincente però era coraggio.

