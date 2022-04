Zoe Cristofoli, chi è la fidanzata di Theo Hernandez: il figlio e le storie passate con Fabrizio Corona e Andrea Cerioli

19 aprile 2022 a

Un gol per celebrare la nascita del primo figlio: è quello che cercherà questa sera, martedì 19 aprile, Theo Hernandez durante il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Un match che vale la finale di Coppa Italia e dove il numero 19 dei rossoneri vorrà sicuramente dire la sua e dedicare una rete al piccolo Theo Junior e alla fidanzata Zoe Cristofoli. Il match si terrà alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta su Canale 5.

L'amore tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli è nato più di un anno fa. Il calciatore francese è quindi legato alla giovane veronese, classe 1996, soprannominata la Tigre di Verona per via dei suoi tatuaggi. Dalla loro relazione, il 7 aprile, è nato il primo figlio, Theo Junior, e la coppia ha pubblicato molti scatti su Instagram per celebrare l'arrivo del piccolo di casa Hernandez. In particolare Zoe, modella e influencer, al rientro a casa ha scritto: "Più bello di qualsiasi sogno che diventa realtà! Benvenuto a casa piccolo nostro..sei la gioia più grande del nostro amore. Grazie a chi ha celebrato con noi tutta questa meraviglia".

Prima della storia con il terzino del Milan, Zoe Cristofoli è stata fidanzata anche con l’ex gieffino, tronista e concorrente di Temptation Island Andrea Cerioli e con Fabrizio Corona. Al termine della relazione con quest'ultimo aveva rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Storie Italiane, per spiegare proprio i perché della rottura. "Non ho trovato nessun sms compromettente, erano diverse cose. Ho trovato, da parte sua nei miei confronti, una mancanza di rispetto e per me il rispetto è la base di tutto” ha spiegato la modella italiana. “Anche in una frequentazione ci vuole rispetto, è un impegno reciproco. Non era un gioco, uno scherzo, una farsa… Per me era tutto vero".

