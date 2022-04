La Pupa e il Secchione, Alessia Macari ospite in studio: chi è. L'ex Ciociara di Avanti un altro ha partorito una figlia mentre era positiva al Covid: il marito è il calciatore Kragl

19 aprile 2022 a

Nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione show questa sera, martedì 19 aprile, su Italia 1. In prima serata torna il programma condotto da Barbara D'Urso, che vedrà tra gli ospiti anche Alessia Macari. L'ex Ciociara di Avanti un altro, infatti, sarà la Pupa per una sera, ruolo che la scorsa settimana era stato di Malena. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà cinque punti bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Nata in Irlanda, a Dublino, nel 1993, Alessia Macari trascorre all'estero gran parte della sua infanzia. I suoi genitori, provenienti dal Lazio, si erano infatti trasferiti in Irlanda, e la showgirl è rientrata in Italia solo dopo alcuni anni. La televisione arriva con Avanti un altro: viene scoperta a una sfilata a Frosinone e le viene proposto di partecipare al programma di Paolo Bonolis nel ruolo della Ciociara, per fare delle domande in un dialetto incomprensibile ai più o entrare in scena cantando delle canzoni popolari tra cui “Quant’è bello lu primm’ammore”. Dopo questa apparizione in tv, partecipa e vince la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Lato vita privata, Alessia Macari fa coppia fissa con il calciatore del Benevento, ex Foggia, Oliver Kragl. La bella showgirl e il centrocampista tedesco si sono sposati nel 2019. Dal loro amore è nata Nevaeh il 14 gennaio 2022. Il giorno prima del parto, entrambi i genitori sono risultati positivi al Covid: la piccola, negativa al momento della nascita, è stata trasferita in un altro reparto, e la Macari non ha potuto vederla per ben tre giorni. La showgirl ha raccontato l'esperienza sul suo profilo Instagram invitando tutti alla vaccinazione, e proprio sulla sua pagina social adesso condivide le foto della stessa Nevaeh Kragl.

