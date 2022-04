Luca Onestini, chi è: la relazione con Soleil Sorge e l'amore per Ivana Mrazova

19 aprile 2022 a

Luca Onestini è atteso ospite - oggi martedì 19 aprile 2022 - dello show La pupa e il secchione, reality condotto da Barbara D'Urso a cui partecipa invece il fratello Gianmarco. Il modello e influencer, ex calciatore, è noto soprattutto al pubblico appassionato di reality avendo partecipato al Grande Fratello Vip 2 e - prima ancora - all'edizione 2016/2017 di Uomini e Donne. Ha poi vinto il reality spagnolo Secret story.

Originario del Bolognese, di Castel San Pietro Terme, Luca Onestini sino ai diciotto anni ha tentato di sfondare nel calcio ma due gravi infortuni - rottura del menisco e lussazione dell’anca - lo hanno frenato. Iscrittosi a Odontoiatria, con la partecipazione a Uomini e Donne ha svoltato nella carriera televisiva riservandosi un posto di rilievo nel panorama del mondo dello spettacolo. Seguitissimo sui social - solo su Instagram vanta 1.3 milioni di follower - molto chiacchierata è stata in questi anni la sua vita sentimentale.

Quando ha partecipato al Grande Fratello era entrato da fidanzato con Soleil Sorge (scelta di Uomini e Donne), ma mentre si trovava nella casa infatti, Soleil ha cominciato a frequentare Marco Cartasegna, tronista concorrente di Luca proprio nella stessa edizione di Uomini e Donne. Luca così si è riavvicinato alla sua ex compagna Ivana Mrazova. In precedenza si era avvicinato a Ludovica Valli e poi a Clarissa Marchese. Luca e Ivana si sono lasciati lo scorso agosto, con il modello che dice di essere stato lasciato da lei, gelosa del suo concentrarsi sul lavoro (studiare spagnolo per provare a fare programmi in Spagna).

