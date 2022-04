Stasera in tv 19 aprile, su La7 torna DiMartedì con Giovanni Floris: ospiti e anticipazioni

19 aprile 2022 a

Stasera in tv, martedì 19 aprile, su La7 torna uno dei programmi più apprezzati della rete. Appuntamento, infatti, con DiMartedì, il talk show condotto da Giovann Floris in prima serata ogni secondo giorno della settimana. Il programma si occupa in particolare di politica ed economia, ma anche di cronaca e attualità. In queste settimane al centro della trasmissione c'è ovviamente la guerra tra Russia e Ucraina, entrata in un secondo scenario. Il conflitto infatti sembra essersi spostato nel Donbass. Ieri l’esercito russo ha intensificato i bombardamenti sulla regione orientale dell’Ucraina e su alcune città del Paese, tra cui Leopoli, dove sono morte almeno sette persone. I corridoi umanitari, inoltre, sono rimasti bloccati per il secondo giorno consecutivo.

Ma non si parlerà solo di guerra: anche l'andamento della pandemia in Italia - con il paese uscito dallo stato di emergenza sanitaria da quasi un mese - e altri temi di attualità verranno trattati nell'appuntamento odierno. Tanti gli ospiti che interverranno, da remoto e in studio, e tanti anche i servizi esclusivi realizzati dai collaboratori di Floris.

Tra gli ospiti che verranno intervistati dal conduttore, secondo tv.zam.it, ci saranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, e lo scrittore premio Strega, Emanuele Trevi.

